Адмирал и лидер белого движения Александр Колчак родился 150 лет назад

«Его неприязнь не распространялась на поведение или манеры американских солдат, но относилась исключительно к тому, что они не стали помогать его сторонникам в поддержании террора в отношении крестьян и рабочих, которые не совершали никаких преступлений, которые жили мирной жизнью и не видели причин, почему они должны брать в руки оружие и пытаться привести к власти бывших царских чиновников», — вспоминал Грейвс. Когда стало ясно, что помощи не будет, Колчак начал распространять слухи, что американские войска — сами большевики и сплошь евреи. Последнее вызывало у Грейвса брезгливое презрение, — сам он, по собственным словам, никогда не спрашивал своих подчиненных о еврейском происхождении и смеялся над идеей, будто бы США смогли специально набрать из евреев целый корпус и послать его в Сибирь мешать Колчаку.