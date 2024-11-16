Провалившуюся в прорубь косулю спасли в Киренском районе

Операция по спасению косули из воды в Киренском районе провели полицейские и спасатели. Дикое животное попыталось переплыть реку Лена, однако оно попало в покрытую льдом полынью и начало тонуть. О случившемся в службу «112» сообщили очевидцы.
Благо поблизости находился подполковник полиции из МО МВД России «Киренский» Игорь Александров, который не остался в стороне и пришёл на помощь таёжному зверю вместе со спасателями и сотрудниками Службы по охране и использованию объектов животного мира.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, на аэролодке спасательная группа добралась до косули, которую с помощью верёвок вытянули из воды и доставили на берег. Животное отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас косулю уже выпустили в естественную среду обитания.