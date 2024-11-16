15 лет назад в СИЗО «Матросская тишина» умер юрист Сергей Магнитский

Проверяя эту информацию, следователи опросили 36-летнего юриста Сергея Магнитского, консультирующего ряд компаний Hermitage в России. Он подтвердил факты злоупотребления силовиков, а заодно сообщил, что в декабре 2007 года новые владельцы компаний обратились в налоговую инспекцию и вернули себе 5,4 млрд руб. налога на прибыль. Юрист даже назвал имена следователей, которые, по его мнению, причастны к незаконным схемам. Дело в их отношении не возбудили, зато вскоре те же следователи занялись самим Магнитским. Уже 26 ноября 2008 его арестовали, назвав «автором криминальной схемы» по уклонению от уплаты налогов. Подозреваемого поместили в СИЗО № 1 «Матросская тишина», а потом перевели в СИЗО № 2 «Бутырка».