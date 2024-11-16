Истории трех девушек, сумевших победить анорексию

«Проблема началась лет в 16. Я перешла из обычной школы в лицей чуть позже остальных. Все успели разбиться по интересам и занять места в иерархии, поэтому чувствовала себя не в своей тарелке», — рассказывает 23-летняя Ася. — Начала следить, как выгляжу в глазах других. Обычно у меня все было под контролем, но тогда все начало разъезжаться. Я всегда была гиперответственной, училась на «пятерки», и синдром отличницы во многом способствовал развитию анорексии".