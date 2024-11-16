В Иркутске состоялся концерт Юрия Николаенко, выступающего под псевдонимом NЮ. Свои песни исполнитель из Норильска называет «умной лирикой». Поклонники его творчества собрались вечером 15 ноября в ледовом дворце «Айсберг». Билеты стоили от 2000 до 4000 тысяч рублей. Практически всё выступление полный зал хором пел хиты Николаенко, а после зрители поделились своими впечатлениями в сети.
Рассказываем, что произошло во время концерта NЮ в Иркутске.
В перерывах между исполнением песен Юрий Николаенко активно общался со зрителями, а в один момент и вовсе спустился в зал, чтобы поприветствовать фанатов в первых рядах и принять подготовленные ими подарки. Этот поступок не оставил никого равнодушным. Многие девушки пытались обнять певца. Поднявшись на сцену, Николаенко заметил, что жилетка не выдержала любви поклонниц.
— Мне кто-то из вас жилетку порвал, девочки. Была одна жилетка, теперь ни одной, — поделился Юрий.
После артист решил переодеться. Выбор пал на черный фартук на голый торс.
— Он у меня тоже один, поэтому спускаться к вам больше не буду, — продолжал шутить певец. Позже он сменил фартук на шубу Деда Мороза.
Напомним, Николаенко в 2021 году сделала знаменитым на всю страну песня «Никто». Сначала трек, а после и клип на эту песню взорвали интернет. Их посмотрели-прослушали миллионы пользователей.
Сниматься в кино Юрий начал, будучи студентом. В 2012 году была главная роль в мелодраме «Поверь, всё будет хорошо», потом роль в сериале «Молодежка», а в 2017-м Юрий стал участковым Сергеем Соколовым в сериале «Улица».
И только потом Николаенко стал писать песни, хотя музыка была в его жизни всегда — он окончил музыкальную школу по классу пианино, звуки которого часто слышны сейчас во многих его песнях.