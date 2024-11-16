Что произошло во время концерта NЮ в Иркутске

В перерывах между исполнением песен Юрий Николаенко активно общался со зрителями, а в один момент и вовсе спустился в зал, чтобы поприветствовать фанатов в первых рядах и принять подготовленные ими подарки. Этот поступок не оставил никого равнодушным. Многие девушки пытались обнять певца. Поднявшись на сцену, Николаенко заметил, что жилетка не выдержала любви поклонниц.