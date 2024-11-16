Челябинские врачи выхаживают детей с весом от 460 г

С начала года в Челябинской области родилось 1 562 недоношенных ребенка, более 900 из них — в ОПЦ.
«Ребенок, который родился на сроке 36 недель и 5 дней — недоношенный. Частота различных состояний, которые могут возникнуть в период новорожденности — инфекционные проблемы, дыхательные нарушения, гемодинамические проблемы, проблемы ЖКТ — у этих детей встречаются в 10−15 раз чаще, чем у детей доношенных. Чем меньше срок гестации при рождении, тем больше проблем», — рассказал заведующий отделением реанимации новорожденных ОПЦ Константин Романенко.
Отделение катамнеза осуществляет наблюдение за младенцами, перенесшими критические состояния в периоде новорожденности, после выписки домой и является важным звеном в системе реабилитационных мероприятий.
Созданная система оказания помощи новорожденным детям в Челябинской области позволила добиться хороших статистических результатов. Показатели неонатальной смертности по Челябинской области на протяжении последних 5 лет остаются ниже общероссийского показателя.