Челябинские врачи выхаживают детей с весом от 460 г

«Ребенок, который родился на сроке 36 недель и 5 дней — недоношенный. Частота различных состояний, которые могут возникнуть в период новорожденности — инфекционные проблемы, дыхательные нарушения, гемодинамические проблемы, проблемы ЖКТ — у этих детей встречаются в 10−15 раз чаще, чем у детей доношенных. Чем меньше срок гестации при рождении, тем больше проблем», — рассказал заведующий отделением реанимации новорожденных ОПЦ Константин Романенко.