В Екатеринбурге в выходные пройдут массовые проверки водителей

В ГАИ напоминают, что за управление ТС в пьяном виде предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения грозит более серьезная ответственность — уголовная.