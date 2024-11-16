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В Екатеринбурге в выходные пройдут массовые проверки водителей

В Екатеринбурге с 15 по 17 ноября автоинспекторы проведут профилактический рейд «Стоп-контроль», направленный на пресечение грубых нарушений ПДД.

«Не останутся без внимания лихачи, которые любят выезжать на встречную полосу, на запрещающий сигнал светофора или управлять автомобилем с “тонировкой”, — рассказали в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

В ГАИ напоминают, что за управление ТС в пьяном виде предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения грозит более серьезная ответственность — уголовная.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пьяный водитель сбил 15-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого покинул место ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

ГИБДД