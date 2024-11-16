Работа всех сервисов прокатных самокатов приостановлена в Минске

В Минске завершился сезон арендных средств персональной мобильности — арендных самокатов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГАИ Минска.
Сезон прокатных самокатов завершен — впереди зима, по республике уже неоднократно зафиксирована нулевая и минусовая температуры, а в Минске уже выпадал первый снег.
«В связи с этим шеринговые сервисы средства персональной мобильности приостанавливают сезон проката до следующей весны. Те СПМ, которые на данный момент еще можно встретить в столице, будут недоступны для аренды», — констатировали в ГАИ белорусской столицы.
Таким образом, арендные самокаты, которые популярны у минчан, отправляются на сезонную зимнюю паузу.