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Работа всех сервисов прокатных самокатов приостановлена в Минске

В Минске приостановлена работа всех сервисов проката самокатов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске завершился сезон арендных средств персональной мобильности — арендных самокатов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГАИ Минска.

Сезон прокатных самокатов завершен — впереди зима, по республике уже неоднократно зафиксирована нулевая и минусовая температуры, а в Минске уже выпадал первый снег.

«В связи с этим шеринговые сервисы средства персональной мобильности приостанавливают сезон проката до следующей весны. Те СПМ, которые на данный момент еще можно встретить в столице, будут недоступны для аренды», — констатировали в ГАИ белорусской столицы.

Таким образом, арендные самокаты, которые популярны у минчан, отправляются на сезонную зимнюю паузу.