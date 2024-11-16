Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Салавата Юлаева перекроют 200-метровый участок дороги

В Уфе до 14 января ограничат движение по развязке на проспекте Салавата Юлаева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле перекроют 200-метровый участок дороги. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом № 10. Ограничение будет действовать почти два месяца — с 18 ноября по 14 января. Об этом предупредили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, перекрытие связано с реконструкцией улицы имени города Галле. Городские службы посоветовали уфимцам заранее планировать свой маршрут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.