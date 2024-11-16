На проспекте Салавата Юлаева перекроют 200-метровый участок дороги

В Уфе на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле перекроют 200-метровый участок дороги. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом № 10. Ограничение будет действовать почти два месяца — с 18 ноября по 14 января. Об этом предупредили в городской администрации.
Как пояснили в мэрии, перекрытие связано с реконструкцией улицы имени города Галле. Городские службы посоветовали уфимцам заранее планировать свой маршрут.
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