На проспекте Салавата Юлаева перекроют 200-метровый участок дороги

В Уфе на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле перекроют 200-метровый участок дороги. Речь идет о крайней правой полосе перед съездом № 10. Ограничение будет действовать почти два месяца — с 18 ноября по 14 января. Об этом предупредили в городской администрации.