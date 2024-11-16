В Красноярске определили лучшего участкового полиции 2024 года

Второе место в конкурсе занял старший лейтенант Дмитрий Шмидт из отдела полиции № 10, а третье — старший лейтенант Айваз Сайфулин из отдела полиции № 7. Они были награждены благодарственными письмами и денежными премиями в размере 160 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.