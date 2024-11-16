В Красноярске определили лучшего участкового полиции 2024 года

Лейтенант был награжден дипломом главы города и денежной премией в размере 220 тысяч рублей от администрации Красноярска.
Конкурс проходил с 1 октября по 10 ноября, в нем участвовали сотрудники отделов полиции, которые продемонстрировали высокие результаты в служебной деятельности в текущем году.
При выборе победителя комиссия учитывала индивидуальные достижения в оперативно-служебной деятельности, профессиональные навыки, состояние общественного порядка на обслуживаемой территории, а также качество профилактической работы с гражданами и знание законодательства Российской Федерации.
Второе место в конкурсе занял старший лейтенант Дмитрий Шмидт из отдела полиции № 10, а третье — старший лейтенант Айваз Сайфулин из отдела полиции № 7. Они были награждены благодарственными письмами и денежными премиями в размере 160 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.