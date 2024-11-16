Солженицын выступил с незаконной пресс-конференцией в Цюрихе 50 лет назад

Западное общество было в восторге — наконец к ним приехал великий учитель морали, гонимый на родине и принимаемый всеми, у кого есть совесть. Сейчас, думали там, он им без цензуры расскажет, сколь хорошо жить при западной свободе и плохо при советской несвободе. Отчасти они были правы — Солженицын всю жизнь подчеркивал, сколь важна свобода мнений и политический плюрализм, и этим на западе восхищался. ~Но всего через месяц после высылки он опубликовал к советским властям открытое письмо, после прочтения которого у западных политиков и других русских диссидентов округлились глаза~. Вот выдержки из него: