Вопросы регулирования майнинга в Иркутской области обсудили в минэнерго

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, за последние 5 лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21%, а среди населения — на 42%. Анализ пикового потребления показал, что наибольший прирост, а именно 34%, приходится на «белых» майнеров. В целом объём энергопотребления майнерами в Приангарье составляет 1098 МВт, из которых 43% приходится на «серых» майнеров.