Вопросы регулирования майнинга в Иркутской области обсудили в минэнерго

За первые 9 месяцев 2024 года в Иркутской области электропотребление составило 52,4 миллиарда кВтч, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели роста в юго-восточной части объединённой энергосистеме Сибири, по данным Минэнерго, в два раза превышает рост по единой энергосистеме РФ. Ситуацию обсудили на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, за последние 5 лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21%, а среди населения — на 42%. Анализ пикового потребления показал, что наибольший прирост, а именно 34%, приходится на «белых» майнеров. В целом объём энергопотребления майнерами в Приангарье составляет 1098 МВт, из которых 43% приходится на «серых» майнеров.
На заседании обсуждались предложения по регулированию майнинговой деятельности. Минэнерго предлагает запретить майнинг криптовалюты в ряде регионов в период прогнозируемого дефицита и в регионах с субсидируемой ценой на электроэнергию. Подробнее все предложения рассмотрят на заседании 18 ноября.