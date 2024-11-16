Где в Керчи отключат воду на сутки — адреса

По информации предприятия, воды не будет по следующим улицам: Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1-й и 2-й Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12-го Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, переулок Веры Белик, Казакова, Кирова, район 3-й Самострой, Кооперативная, Голубиная, Лозовая, 1-я, 2-я и 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большая, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная, Печениной, Ученическая, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанская, Прохладная, Собина, Комсомольская, Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанская, Парахина, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерная, Братьев Мальченко, Металлургов, Бурмина, Тельмана, а также на прилегающих к ним улицам и переулкам.