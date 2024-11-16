Температуру от минус одного до плюс восьми градусов прогнозируют в Ростове

В воскресенье, 17 ноября, утром столбик термометра покажет пять градусов тепла. Днем потеплеет до +8, вечером прогнозируют от + 2 до + 4. Весь день будет светить солнце. Осадков не обещают. В ночь с воскресенья на понедельник в Ростове будет мороз до — 2.