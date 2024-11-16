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Температуру от минус одного до плюс восьми градусов прогнозируют в Ростове

В Ростове 16 и 17 ноября будет солнечно и морозно.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 75% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в субботу, 16 ноября, по данным синоптиков, утром столбик термометра покажет +4, днем воздух прогреется до +5 градусов, а вечером опустится до +3. День будет солнечным и без осадков. В ночь с субботы на воскресенье обещают до — 1.

В воскресенье, 17 ноября, утром столбик термометра покажет пять градусов тепла. Днем потеплеет до +8, вечером прогнозируют от + 2 до + 4. Весь день будет светить солнце. Осадков не обещают. В ночь с воскресенья на понедельник в Ростове будет мороз до — 2.