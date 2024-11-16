Губернатор Приморья выразил признательность и уважение мигрантам

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал мигрантов важной частью экономики региона и выразил им признательность за труд и уважение. По его словам, край открыт иностранным специалистам, но при условии уважения с их стороны к российским законам и культуре. Ключевые аспекты миграционной политики и межнациональных отношений обсудили на расширенном заседании Общественной палаты субъекта, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам главы Приморья, миграция была, есть и будет, поэтому задача властей — контролировать этот процесс и проводить его строго в русле закона, который никто не должен нарушать.
«Труд мигрантов — часть экономики региона. Это рабочие кадры, которые необходимы сегодня на предприятиях ЖКХ, сферы обслуживания, на стройках и в других областях. Но все эти рабочие руки должны быть учтены, видны и юридически чисты. Мы благодарны тем приезжающим, кто трудится в Приморье. И мы знаем, что выходцы из республик Средней Азии, а в основном у нас работают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, — очень трудолюбивые люди», — заявил Олег Кожемяко.
Губернатор акцентировал, что закон не должен нарушаться как мигрантами, так и теми, кто их принимает.
«Если мигрант честно трудится, соблюдает законы России, не нарушает наши традиции и обычаи, с уважением относится к нашей истории, общественным институтам, к нашим ценностям, то таких людей мы только приветствуем и всегда им рады», — добавил он.
Коснулся Олег Кожемяко и структурных изменений в правительстве края. Он напомнил, что сейчас идет работа над создание агентства по миграционной политике. По словам губернатора, сотрудники агентства будут присутствовать на территориях среднеазиатских государств, откуда в основном едут в Приморье трудовые мигранты. С ними будут проводить собеседования, уточнять квалификацию и уровень знания русского языка, знакомить с законами и традициями России.
Также губернатор анонсировал поездку в Узбекистан. В ближайшие дни он отправится в Ташкент как председатель комиссии Госсовета по туризму для участия в международном туристическом форуме. Вместе с Кожемяко в Узбекистан отправится делегация правительства Приморья, куда войдут представители культурного, экономического и спортивного блоков для укрепления торговых и гуманитарных связей.
В своем выступлении глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что у города динамично развивающаяся экономика, которая требует квалифицированных кадров. Мэр дальневосточной столицы рассчитывает, что иностранцы пополнят ряды жителей города.
«Мы должны думать о привлечении в город и край в целом миграционного потока квалифицированных кадров, о потоке иностранной молодежи, которая придет в наши вузы и колледжи, а после учебы — останется работать здесь. Нам нужно усилить работу по их адаптации на территории нашего региона. Соблюдение правил, контроль и адаптация — те основные задачи, которые перед нами стоят», — заявил Шестаков.
В свою очередь, председатель Заксобрания Приморского края Антона Волошко, выступая на заседании, отметил для успешного сотрудничества региона должен стать пространством, где местные жители и мигранты смогут стать частью единого сообщества.
«Создание образовательных программ и культурных обменов должно стать основой для нового этапа отношений между регионами, что поможет формировать позитивный имидж миграционных процессов в стране», — пояснил Антон Волошко.
Сегодня в Приморье проживают представители 158 национальностей, каждая из которых имеет свои традиции, культуру, религиозные убеждения.