Губернатор Приморья выразил признательность и уважение мигрантам

«Труд мигрантов — часть экономики региона. Это рабочие кадры, которые необходимы сегодня на предприятиях ЖКХ, сферы обслуживания, на стройках и в других областях. Но все эти рабочие руки должны быть учтены, видны и юридически чисты. Мы благодарны тем приезжающим, кто трудится в Приморье. И мы знаем, что выходцы из республик Средней Азии, а в основном у нас работают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, — очень трудолюбивые люди», — заявил Олег Кожемяко.