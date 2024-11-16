Минздрав разрешил продажи «Роллтона» в Беларуси

Минздрав Беларуси разрешил продажи «Роллтона» в Беларуси, отменив введенный ранее запрет. Как пишет БелТА, постановление о возобновлении продаж «Роллтона» подписано главным санврачом Беларуси Светланой Нечай, сам документ датирован 11 ноября 2024 года. Таким образом, продукция торговых марок «Роллтон», «Петра» и прочих, производителем которых является российский производитель «Маревен Фуд Сэнтрал», вновь появится на полках белорусских магазинов.
Отметим, что снятие запрета Минздрава обосновано полученными результатами лабораторных исследований, подтвердивших устранение ранее выявленных несоответствий требованиям безопасности.
Ранее мы писали о том, работа всех сервисов, которые предлагают прокат самокатов в Минске, приостановлена (тут про это).