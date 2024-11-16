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В башкирском колледже зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии

Студентов перевели на дистанционное обучение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в Ишибмайском нефтяном колледже зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Инфекцию подхватили студенты первых и вторых курсов. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Почти все группы обоих курсов переведены на дистанционный формат обучения до 24 ноября. Третий курс продолжит учиться очно.

Ранее уфимский инфекционист рассказала о пяти главных симптомах пневмонии.

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