В башкирском колледже зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии

В Башкирии в Ишибмайском нефтяном колледже зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Инфекцию подхватили студенты первых и вторых курсов. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Почти все группы обоих курсов переведены на дистанционный формат обучения до 24 ноября. Третий курс продолжит учиться очно.
Ранее уфимский инфекционист рассказала о пяти главных симптомах пневмонии.
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