Запатентованы макароны с добавлением кислот природного происхождения

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали макаронные изделия с добавлением гуминовых кислот, содержащих полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. Включение кислот в состав макарон повышает их органолептические показатели и биологическую ценность, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
Гуминовые кислоты — это набор кислот, состоящих из сложных смесей природных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений. В сухом виде эти соединения представляют собой темно-бурый порошок. Их свойства меняются в зависимости от строения молекулы.
«В состав теста для приготовления макаронных изделий включают водный раствор гумусовых кислот, а именно гуминовую или фульвовую или гиматомелановую кислоты в количестве 1,5% от массы теста. Комплекс гуминовой и фульвовой кислот — чрезвычайно мощная комбинация для оздоровления организма», — говорится в патенте.
Техническая задача, которую решали ученые — это изменение цвета макаронных изделий на более темный таким образом, чтобы при этом не пострадала пищевая ценность. Сейчас в пищевой промышленности активно применяются компоненты растительного или животного происхождения, которые либо снижают органолептические показатели, либо придают им несвойственный вкус. Способ изготовления макарон, запатентованный новосибирскими учеными, решает эту проблему.
По словам одного из авторов патента, доцента НГАУ Олега Сороколетова, кислоты были выделены химическим путем из кузбасского угля — энердита, который является переходной формой между древесным и каменным. Как объяснил разработчик, этот уголь лучше всего подходит для получения качественных гумусовых кислот. «В них витамины, незаменимые аминокислоты, которые полезны при многих заболеваниях и нарушениях. Мы первые в институте предложили использовать их в пищевой промышленности. При этом полезные свойства этих кислот зависят от размера молекулы», — пояснил ученый.
По мнению Сороколетова, гумусовые кислоты имеют большой потенциал в пищевой промышленности. В частности, их можно использовать при изготовлении колбасы для продления ее срока хранения.