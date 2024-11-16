Запатентованы макароны с добавлением кислот природного происхождения

По словам одного из авторов патента, доцента НГАУ Олега Сороколетова, кислоты были выделены химическим путем из кузбасского угля — энердита, который является переходной формой между древесным и каменным. Как объяснил разработчик, этот уголь лучше всего подходит для получения качественных гумусовых кислот. «В них витамины, незаменимые аминокислоты, которые полезны при многих заболеваниях и нарушениях. Мы первые в институте предложили использовать их в пищевой промышленности. При этом полезные свойства этих кислот зависят от размера молекулы», — пояснил ученый.