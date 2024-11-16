Приангарье может присоединиться ко Всероссийской акции «Ёлка желаний» для детей в трудной ситуации

Прием заявок начался и продлится до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Акция предоставляет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уникальную возможность загадать новогоднее желание, которое будет исполнено добрыми людьми со всей страны. Каждый год к этой инициативе присоединяется президент РФ, который помогает осуществить мечты юных участников.
В 2023 году глава государства исполнил желания трех школьников из разных уголков страны, включая поездки и уникальные мероприятия.
Жители региона приглашаются поддержать акцию и помочь сделать Новый год особенным для тех, кто в этом нуждается.