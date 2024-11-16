Приангарье может присоединиться ко Всероссийской акции «Ёлка желаний» для детей в трудной ситуации

Акция предоставляет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уникальную возможность загадать новогоднее желание, которое будет исполнено добрыми людьми со всей страны. Каждый год к этой инициативе присоединяется президент РФ, который помогает осуществить мечты юных участников.