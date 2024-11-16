Рассказываем, как изменится МРОТ в Иркутской области 2025

МРОТ в Иркутской области 2025 вырастет на 16,6% с 1 января. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда в Приангарье. Повысить заработную плату работодатели могут не только путем увеличения оклада, но и с помощью других выплат. Рассказываем, каким будет размер МРОТ в Иркутской области 2025.
Что же такое МРОТ? Это минимальный размер оплаты труда. Именно такую сумму и ни рублем меньше должен своим работникам выплачивать каждый работодатель в нашем регионе.
— С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда будет на 16,6% выше, чем в 2024 году, и составит 22 440 рублей, — рассказали в Государственной инспекции труда в Иркутской области.
Соответствующие изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда» уже внесены.
— При этом повышение окладов является не единственным способом довести уровень зарплаты до МРОТ, это возможно также за счет иных выплат, — говорит замруководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Людмила Данилина. — Допустимо использовать для этого специальные доплаты работникам.
Но в сумму МРОТ в Иркутской области 2025 не должны входить надбавки за переработку, работы в ночное время, рабочие часы в праздничные и выходные дни, а также выполнение работы во вредных или опасных условиях труда. По словам специалиста, не могут составлять минимальный размер оплаты труда и «северные» надбавки, и районные коэффициенты. Также, если работник совмещает несколько должностей, доплата за это также не должна включаться в МРОТ в Иркутской области 2025.
Что изменится с повышением МРОТ в Иркутской области? Конечно, вырастут заработные платы, а как следствие, увеличатся в размере отпускные, командировочные и другие выплаты, размер которых рассчитывают исходя из среднего заработка. Также, в связи с повышением оклада, увеличатся суммы больничных и декретных выплат.
Напомним, в 2024 году минимальный уровень оплаты труда составлял 19 242 рубля, а в 2025 он будет на 3198 рублей больше. МРОТ в Иркутской области 2025 равен 22 440 рублей.