Рассказываем, как изменится МРОТ в Иркутской области 2025

Но в сумму МРОТ в Иркутской области 2025 не должны входить надбавки за переработку, работы в ночное время, рабочие часы в праздничные и выходные дни, а также выполнение работы во вредных или опасных условиях труда. По словам специалиста, не могут составлять минимальный размер оплаты труда и «северные» надбавки, и районные коэффициенты. Также, если работник совмещает несколько должностей, доплата за это также не должна включаться в МРОТ в Иркутской области 2025.