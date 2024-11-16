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Власти Красноярска осудили историка за оскорбления в адрес Астафьева

Напомним, что накануне историк Евгений Спицын оскорбил писателя Виктора Астафьева из-за его романа «Прокляты и убиты».

Источник: МК

Политики Красноярского края выразили недовольство высказываниями московского историка, который в интервью назвал известного писателя «гнидой» и «подонком» из-за его романа. Он утверждал, что роман был написан по заказу Запада.

Депутат Госдумы Сергей Еремин в своем телеграм-канале выразил возмущение по поводу «хамского и подлого» заявления историка, заявив о намерении обратиться в компетентные органы. Он подчеркнул, что такие слова не только оскорбляют личность, но и наносят удар по достоинству сибиряков и всей нации. «Историки», которые пытаются опорочить наследие великих людей, по его мнению, не заслуживают уважения.

Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко также поддержал позицию Еремина и предложил Спицыну посетить Овсянку. Он отметил, что у каждого может быть свое мнение о творчестве Астафьева, но использование оскорбительных выражений недопустимо.

«Приглашаю вас в Овсянку, Евгений Юрьевич, посетите Национальный центр Астафьева. Возможно, это поможет вам понять свою ошибку и извиниться за сказанное», — добавил он.

Ранее рассказывали, что найдена стоянка древних людей возле национального центра Астафьева.

литература