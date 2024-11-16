Власти Красноярска осудили историка за оскорбления в адрес Астафьева

Депутат Госдумы Сергей Еремин в своем телеграм-канале выразил возмущение по поводу «хамского и подлого» заявления историка, заявив о намерении обратиться в компетентные органы. Он подчеркнул, что такие слова не только оскорбляют личность, но и наносят удар по достоинству сибиряков и всей нации. «Историки», которые пытаются опорочить наследие великих людей, по его мнению, не заслуживают уважения.