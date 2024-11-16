«Я тебя на счетчик поставил»: таксист-мигрант запер пенсионерку с больными ногами в машине за отказ платить за поездку по неверному адресу

Женщина заказала своей 72-летней маме, у которой болят ноги, такси, чтобы она спокойно и беспрепятственно добралась по делам во Владивостоке. Однако таксист не доехал до нужной точки, запер пенсионерку в машине и угрожал ей счетчиком, чтобы та заплатила больше, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».