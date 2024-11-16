«Я тебя на счетчик поставил»: таксист-мигрант запер пенсионерку с больными ногами в машине за отказ платить за поездку по неверному адресу

Женщина заказала своей 72-летней маме, у которой болят ноги, такси, чтобы она спокойно и беспрепятственно добралась по делам во Владивостоке. Однако таксист не доехал до нужной точки, запер пенсионерку в машине и угрожал ей счетчиком, чтобы та заплатила больше, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам дочери пострадавшей, водитель довел ее маму до слез, оскорбил. В результате женщине пришлось связаться с оператором, чтобы разрешить ситуацию.
«Магическим образом рулевой нашел нужную дрогу и довез маму до места», — добавила местная жительница. Но просто так ситуацию они не оставили: написали жалобу в техподдержку и обратились в полицию.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие просят людей быть аккуратными и заказывать такси у проверенных таксомоторных компаний.
При необходимости можно обратиться в МВД или службу поддержки, чтобы специалисты смогли разрешить возникшую конфликтую ситуацию.