Несмотря на холода, мы на ярмарку всегда: Где в выходные в Кишиневе можно купить вкусненькое и домашнее

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 16—17 ноября , в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.