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Несмотря на холода, мы на ярмарку всегда: Где в выходные в Кишиневе можно купить вкусненькое и домашнее

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Мэрия Кишинева

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 16—17 ноября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника

На бульваре Дачия, 26, 16—17 ноября состоится Ярмарка малого предпринимательства, организованная совместно с АО «Перспектива».

Буюканы

На бульваре Штефан чел Маре, 202, на территории, прилегающая к зданию «Kentford», 16 ноября пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.

На бульваре Штефан чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия», 16—17 ноября — Ярмарка «Дворовая распродажа».

Центр

По ул. Митрополита Варлаама, между улицами Армянской и Тигина, состоится Ярмарка сельскохозяйственной продукции, которая работает до 23 ноября.

Рышкановка

На Московском проспекте, 21 пройдет Ярмарка местной сельскохозяйственной продукции, которая работает до 11 декабря.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.