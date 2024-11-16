Несмотря на холода, мы на ярмарку всегда: Где в выходные в Кишиневе можно купить вкусненькое и домашнее

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Ботаника
На бульваре Дачия, 26,
Буюканы
На бульваре Штефан чел Маре, 202, на территории, прилегающая к зданию «Kentford», 16 ноября пройдет ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товаров.
На бульваре Штефан чел Маре, 103, рядом с кинотеатром «Патрия»,
Центр
По ул. Митрополита Варлаама, между улицами Армянской и Тигина, состоится Ярмарка сельскохозяйственной продукции, которая работает до 23 ноября.
Рышкановка
На Московском проспекте, 21 пройдет Ярмарка местной сельскохозяйственной продукции, которая работает до 11 декабря.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.