Горнолыжный курорт из Хабаровского края признан лучшим на Дальнем Востоке

Он победил в третьей национальной премии «Горы России».
Премия направлена на развитие горнолыжного туризма. Ее итоги подвели в Москве. Как сообщили в правительстве Хабаровского края, комплекс «Холдоми» был выдвинут в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт ДФО» и «Лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО».
Сейчас здесь активно готовятся к зимнему сезону. Работать комплекс начнет после 20 ноября. Первые туры запланированы на 29 ноября. ОТправиться туда можно не только в выходные, но и в будние дни.