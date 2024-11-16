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Горнолыжный курорт из Хабаровского края признан лучшим на Дальнем Востоке

Горнолыжный комплекс «Холдоми» в районе поселка Солнечный Хабаровского края стал лучшим курортом на Дальнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

Он победил в третьей национальной премии «Горы России».

Премия направлена на развитие горнолыжного туризма. Ее итоги подвели в Москве. Как сообщили в правительстве Хабаровского края, комплекс «Холдоми» был выдвинут в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт ДФО» и «Лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО».

Сейчас здесь активно готовятся к зимнему сезону. Работать комплекс начнет после 20 ноября. Первые туры запланированы на 29 ноября. ОТправиться туда можно не только в выходные, но и в будние дни.

туризм и отдых