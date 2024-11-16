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Сорваны сроки благоустройства парка в Калининском районе Челябинска

Подрядчика будут проверять правоохранительные органы.

Источник: администрация Челябинска

В Челябинске компания-подрядчик сорвала сроки реконструкции парка в Калининском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио мэра Алексей Лошкин после визита на объект благоустройства.

«На День города в сентябре здесь должен был работать новый фонтан, а на сцене идти праздничные мероприятия. На улице уже снег, а работы до сих пор не завершены. В прошлый мой приезд подрядчик пообещал сдать объект к 15 ноября. Сегодня вижу, что обещание не выполнено», — пояснил Алексей Лошкин.

Теперь компанию, нарушившую сроки благоустройства общественной территории, будут проверять правоохранительные органы. Алексей Лошкин поручил главе Калининского района подготовить соответствующее обращение.

Добавим, что к назначенному сроку подрядчик успел сделать только фонтан. Сейчас фонтан готовят к консервации на зиму. А работы по благоустройству вокруг фонтана и монтаж сцены еще не завершены.

строительство