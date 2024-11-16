Сорваны сроки благоустройства парка в Калининском районе Челябинска

«На День города в сентябре здесь должен был работать новый фонтан, а на сцене идти праздничные мероприятия. На улице уже снег, а работы до сих пор не завершены. В прошлый мой приезд подрядчик пообещал сдать объект к 15 ноября. Сегодня вижу, что обещание не выполнено», — пояснил Алексей Лошкин.