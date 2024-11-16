Опубликован список городов Иркутской области, потребляющих больше всего энергии

Согласно выводам экспертов, в Киренске расходуют в среднем 701 кВт*ч. Также в тройку вошли Тайшет (538 кВт*ч) и Слюдянка (639 кВт*ч). На Иркутск и Братск в среднем приходится 377 и 310 кВт*ч в месяц соответственно. При этом самыми экономичными оказались жители Ангарского городского округа. Там потребляют всего 162 кВт*ч, в Железногорске-Илимском — 243 кВт*ч, а в Саянске — 257 кВт*ч.