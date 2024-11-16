«Из Парижа с любовью». Белоруска Арина Соболенко показала, как стильно она выглядит в столице Франции

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после окончания сезона несколько дней провела в Париже, с которым в этом году у нее связаны не самые приятные воспоминания.
«Из Парижа с любовью», — подписала на Арина серию своих снимков в соцсетях, опубликованных 15 ноября.
Арина наслаждается отдыхом. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Может быть, это намек на боевик «Из Парижа с любовью» с Джоном Траволтой и ее выступление на «Ролан Гаррос»-2024.
Здесь вы можете прочитать, что случилось с Ариной Соболенко летом в Париже и как она проиграла матч из-за проблем с желудком. Позже выяснится, что это было из-за отравления в парижском ресторане. Озноб, температура, потеря сил…
Соболенко все-таки вышла на четвертьфинал против Мирры Андреевой, но еле-еле его доиграла. В итоге поражение и вылет с турнира, где ее, как минимум, ждали в финале.
Арина отпуск начала в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ну и вот возвращение в Париж. По каким делам она там была Арина не сообщает, но видно, что время провела хорошо и отель с рестораном выбрала правильные.
В одном из шикарных отелей Парижа первую ракетку ждали. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
В столицу Франции Арина приехала из Эр-Рияда, где на итоговом турнире WTA дошла до полуфинала и поднялась на первое место в рейтинге (подробности).
Соболенко хорошо провела время в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ранее мы писали, как провела сезон Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».