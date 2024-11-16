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Группа Imperial Triumphant выпустит новый альбом Goldstar в 2025 году

Джаз-метал-группа Imperial Triumphant представила новый сингл Hotel Sphinx. Композиция войдет в новый альбом Goldstar. Его выпуск запланирован на 2025 год.

Источник: Звук

Джаз-метал-группа Imperial Triumphant представила новый сингл Hotel Sphinx. Композиция войдет в новый альбом Goldstar. Его выпуск запланирован на 2025 год.

«За огнями, камерами и бесконечным действием скрывается тревожное подводное течение, где сила подпитывается невинностью юности», — описали свою новую работу музыканты.

Напомним, что предыдущий альбом Imperial Triumphant «Spirit of Ecstasy» вышел в 2022 году.

Ранее музыкант из Rage Against The Machine и Audioslave Том Морелло назвал главную ошибку Зала славы рок-н-ролла.