Таинственная смерть 17-летней дочери известного молдавского певца: Она скончалась после «Бала первокурсников»

«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная… Они позвонили, и через 20 минут приехали вторые спасатели с дыхательным аппаратом, но слишком поздно! Они 45 минут пытались реанимировать ее кислородом, но так и не смогли вернуть ее к жизни!» — написал мужчина.