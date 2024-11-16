Таинственная смерть 17-летней дочери известного молдавского певца: Она скончалась после «Бала первокурсников»

17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука, умерла в ночь на 16 ноября.
Девушка, студентка музыкального колледжа «Штефан Няга», почувствовала себя плохо во время вечеринки после «Бала первокурсников».
По словам очевидцев, друзья пытались оказать ей помощь до приезда скорой, но Андреа скончалась.
Отец Андреи, Игорь Кучук, рассказал о гибели дочери.
Он сообщил, что девушка была в пабе на бульваре Дачия на Ботанике, куда отправилась после бала первокурсников. Девушку стало плохо, она упала, потеряла сознание, люди вызвали скорую.
«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная… Они позвонили, и через 20 минут приехали вторые спасатели с дыхательным аппаратом, но слишком поздно! Они 45 минут пытались реанимировать ее кислородом, но так и не смогли вернуть ее к жизни!» — написал мужчина.
«В этом месте, наполненном дымом электронных сигарет и без надлежащей вентиляции, нечем было дышать! Мы разбиты горем! Господи, почему ты так рано забрал мою любимую дочь Андреа?» — пишет Игорь Кучук.
Обстоятельства трагедии пока неизвестны.