В Уфе на форуме «Россия-Казахстан» обещают приготовить самый вкусный бишбармак

— Бишбармак — это традиционное мясо-мучное блюдо тюрских народов, но каждый готовит его со своей изюминкой. Так, в Башкортостане для приготовления бишбармака используют баранину или конину, обязательно на кости, а лапшу нарезают небольшими ромбиками или квадратиками. А в ряде регионов Казахстана мясо может быть из четырёх видов — баранина, говядина, конина и верблюжатина, — рассказала председатель Ассоциации Наталья Чибрикина.