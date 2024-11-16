В Уфе на форуме «Россия-Казахстан» обещают приготовить самый вкусный бишбармак

На гастрофестивале XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана приготовят самый вкусный бишбармак. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Блюдо будут готовить участники из разных регионов России и Казахстана. Затем его представят на суд дипломированного жюри Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкирии. Помимо экспертов выбор сделают и посетители фестиваля.
— Бишбармак — это традиционное мясо-мучное блюдо тюрских народов, но каждый готовит его со своей изюминкой. Так, в Башкортостане для приготовления бишбармака используют баранину или конину, обязательно на кости, а лапшу нарезают небольшими ромбиками или квадратиками. А в ряде регионов Казахстана мясо может быть из четырёх видов — баранина, говядина, конина и верблюжатина, — рассказала председатель Ассоциации Наталья Чибрикина.
XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26−27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Бишбармак будут готовить во второй день.