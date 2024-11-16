Президент Беларуси Александр Лукашенко участвует в «Дожинках» в Могилевской области в субботу, 16 ноября 2024 года.
«Шестые Дажынкi в графике Первого проходят в шестом регионе. Президент работает в родной Могилевской области», — проинформировал телеграм-канал «Пул Первого». В свою очередь БелТА пишет о том, что «Дожинки» 16 ноября 2024 года проходят в городе Климовичи Могилевской области.
Ранее мы писали о том, почему все без исключения сервисы проката самокатов в Минске прекратили свою работу (тут про это).