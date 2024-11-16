Массовые отключения электричества планируются в Ростове

— В понедельник электричества не будет в домах № 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б на улице Королева, № 21−47, 20−44 на Ленинаканской, № 2−20 на Вологодской, № 1, 1/41 на Кулагина, № 14 на Плеханова и № 31−41, 41/1, 53, 59, 65, 71 на проспекте Стачки. Также свет отключат на улицах Коллективной (дома № 1−27, 2−32), Водопьянова (№ 1−13, 2−10), Леваневского (№ 1−23, 2−32), Чкалова (№ 1−41, 2−48), Коккинаки (№ 1−15, 2−8), Слепнева (№ 1−7). 19 ноября будут обесточены дома на улицах Плеханова, 1А, Литвинова, 4 и проспекте Стачки, 27А, 33. Также свет отключат на проспекте 40 лет Победы (дома № 65/3, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6), на улице Дранко, 1−13, 2−10; Белгородской, 35−45; Турксибской, 51−71, 36−70; Мечникова, 31А, 31/106, 40−52, 72−108; Передовой, 1−5; Курганной, 44/1; Павленко, 34А; Шатоевской;. Терской; Орловской; Лескова; 21−31; Фадеева, 25−39,24−36; Писемского, 17−29, 26−38; Стальского, 1−41. в переулке Пролесском (№ 1−87, 2−64), Втором переулке (№ 87−135, 72−136), Андижанском (№ 1−31), Верхоянском (№ 11−27, 48, 60), Хабаровском (№ 53−93, 32−84), Пятигорском (№ 13−15, 12−14), Чувашском, — говорится в сообщении.