В Геленджике движение в Голубой Бухте ограничат на месяц

В Геленджике с 18 ноября по 25 декабря, на протяжении месяца, ограничат движение транспорта на участке улицы Пограничной от остановки «Просторная» до остановки «Адлерская» в обоих направлениях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.