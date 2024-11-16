В Геленджике движение в Голубой Бухте ограничат на месяц

В Геленджике с 18 ноября по 25 декабря, на протяжении месяца, ограничат движение транспорта на участке улицы Пограничной от остановки «Просторная» до остановки «Адлерская» в обоих направлениях, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
Ограничения в Голубой Бухте связаны со строительством камер канализационного коллектора в рамках проекта «Чистая бухта».
Для удобства пассажиров изменится маршрут автобуса № 3: он будет проезжать до остановки «ПМК», разворачиваться и возвращаться в город, не останавливаясь на остановках «Тихорецкая», «Веселая» и непосредственно «Пограничная».
Эти изменения продлятся с 18 ноября по 25 декабря.