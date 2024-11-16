Главную елку перенесут на другое место в Новосибирске

Сейчас продолжаются монтажные работы на улице Ленина, где уже выставлена входная группа. По словам Власовой, ее верхняя часть сделана в виде купола оперного театра.
«Это было спроектировано специально, чтобы обозначить значимый акцент в архитектуре площади Ленина, ее новогоднего оформления», — объяснила она.
На улице Ленина, как и обычно, смонтируют световой потолок. Там также установят торговые павильоны. Там можно будет приобрести горячие напитки и товары.
Главную елку в этом году переместят ближе к театру оперы и балета. Празднично также оформят деревья улиц и поставят арки.