В Ростове прооперировали кота с порванной губой

— На приеме хирургом было принято решение об операции в экстренном порядке. Время в этом случае имело огромное значение. Чем дольше котик ходил бы с такой губой, тем больше был риск некротизации тканей. К счастью, обошлось без перелома челюсти, — рассказали в ветеринарной клинике.