В Ростове прооперировали кота с порванной губой

В Шахтах Ростовской области кот серьезно напугал своих хозяев. Пушистик оп кличке Мурысь во время прогулки порвал себе губу. Травма оказалась очень серьезной. У котика не закрывался рот, он не мог пить и есть. Хозяева отвезли питомца в ветеринарный центр «Айболит».
— На приеме хирургом было принято решение об операции в экстренном порядке. Время в этом случае имело огромное значение. Чем дольше котик ходил бы с такой губой, тем больше был риск некротизации тканей. К счастью, обошлось без перелома челюсти, — рассказали в ветеринарной клинике.
После введения наркоза Мурысю зашили рану и сейчас хвостатый пациент идет на поправку.
А до этого в клинике провели другую операцию. В больницу привезли страусенка с редкой аномалией. Птица родилась с тремя лапами. Врачи прооперировали пернатого, удалив лишнюю конечность. Так что теперь страусенок будет бегать так же быстро, как и его сородичи.