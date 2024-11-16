МЧС Башкирии сообщило о неблагоприятной погоде в ближайшие сутки

МЧС Башкирии предупредило жителей о неблагоприятной погоде: в отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.
В целом в республике ожидается облачная погода. Пройдет небольшой мокрый снег и дожди — местами осадки будут умеренными. Температура воздуха ночью опустится до 0, −5 градусов, днем столбики термометров покажут −3, +2. На автодорогах ночью и утром появится туман. Видимость в нем сократится до 500−1000 метров.
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