Спустя четыре дня завершились поиски пропавшего из школы Иркутска 13-летнего подростка

13-летний школьник, пропавший 12 ноября, найден. Такое сообщение опубликовали в соцсетях ГУ МВД России по Иркутской области и Следкома региона. Ранее в дежурную часть обратилась обеспокоенная мать подростка. Она рассказала, что сын ушел на занятия, но домой не вернулся. Оказалось, что он сбежал после первого урока, даже не забрав куртку из гардероба.