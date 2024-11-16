Спустя четыре дня завершились поиски пропавшего из школы Иркутска 13-летнего подростка

13-летний школьник, пропавший 12 ноября, найден. Такое сообщение опубликовали в соцсетях ГУ МВД России по Иркутской области и Следкома региона. Ранее в дежурную часть обратилась обеспокоенная мать подростка. Она рассказала, что сын ушел на занятия, но домой не вернулся. Оказалось, что он сбежал после первого урока, даже не забрав куртку из гардероба.
Ориентировки с фотографиями школьника распространяли в соцсетях, оперативники допрашивали друзей, которые могли знать, где подросток и проверяли указанные адреса. Тем временем в СУ СКР по Приангарью начали проверку. В прокуратуре ситуацию взяли на контроль.
16 ноября стало известно, что поиски завершены. Несовершеннолетнего передали родителям. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, он прятался у друга.