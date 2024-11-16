Умер Владимир Шкляров, 39-летний премьер Мариинского театра

Мариинский театр сообщил о смерти своего артиста Владимира Шклярова.
— Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра, — сказали в Мариинке.
39-летнгий Шкляров пришел в Мариинку 11 лет назад. Танцор блистал в «Спящей красавице», «Дон Кихоте» и «Лебедином озере». Родился в Ленинграде, окончил академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. За последние годы он получил несколько престижных наград. Заслуженный артист России.
Причина смерти не называется.
— Это ужасная трагедия, — пишет популярный телеграм-канал о балете «Дьявол на пуантах». — Подробности я сообщать не могу. Не нужно писать и спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети.
Вместе с коллегами потерю переживают и поклонники.
— Владимир не просто танцевал как бог, а проживал каждую роль… Страшная утрата…, — пишут люди на странице Мариинского театра. — Сердце разрывается от боли, читая эту новость. Сил родным, близким и поклонникам таланта этого уникального артиста. Он навсегда останется в нашем сердце и нашей памяти.
В ближайшее время будет объявлено о дате прощания.