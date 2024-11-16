Умер Владимир Шкляров, 39-летний премьер Мариинского театра

— Это ужасная трагедия, — пишет популярный телеграм-канал о балете «Дьявол на пуантах». — Подробности я сообщать не могу. Не нужно писать и спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети.