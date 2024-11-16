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Группа FLO выпустила дебютный альбом Access All Areas

Женское R&B-трио FLO представило свой первый полноформатный студийник под названием Access All Areas. В лонгплей вошли 16 треков, среди которых оказались фиты с певицей Синтией Эриво и рэпершей GloRilla.

Источник: Звук

Женское R&B-трио FLO представило свой первый полноформатный студийник под названием Access All Areas. В лонгплей вошли 16 треков, среди которых оказались фиты с певицей Синтией Эриво и рэпершей GloRilla.

В своем дебютном альбоме FLO воскрешают R&B конца девяностых и начала нулевых.

Группа также выпустила музыкальное видео на песню In My Bag, созданную в коллаборации с GloRilla.

Трио, в состав которого входят вокалистки Джорджа Дуглас, Стелла Куарежма и Рене Даунер, было сформировано в 2019 году в Лондоне. Девушки стали популярны в социальных сетях после того, как представили свой дебютный сингл Cardboard Box в 2022 году.

Ранее FLO заявили, что хотят возродить женские R&B-группы. По словам артисток, подобные коллективы уже давно отсутствуют в жанре.