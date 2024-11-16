Группа FLO выпустила дебютный альбом Access All Areas

Трио, в состав которого входят вокалистки Джорджа Дуглас, Стелла Куарежма и Рене Даунер, было сформировано в 2019 году в Лондоне. Девушки стали популярны в социальных сетях после того, как представили свой дебютный сингл Cardboard Box в 2022 году.