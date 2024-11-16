В областную клиническую больницу требуется кровь доноров

В областной клинической больнице не хватает крови всех групп и резус-факторов. Об этом сообщили в минздраве в пятницу, 15 ноября.
На станции переливания ожидают доноров первой группы и отрицательного резус-фактора, «положительной» крови второй и третьей групп. При этом есть повышенная потребность в третьей отрицательной.
В Центральной городской клинической больнице нужна кровь первой и второй групп и отрицательного резус-фактора. В зоне повышенной потребности оказались третья и четвёртая группы крови как отрицательного, так и положительного резус-фактора.
Ситуация с банком крови изменилась с конца октября. Тогда в медучреждениях ждали доноров всех групп с отрицательным резус-фактором.