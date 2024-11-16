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СК проведет проверку после побега подростка из реабилитационного центра в Иркутске

Школьник пропал 12 ноября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пропавший в Иркутске 12 ноября подросток сбежал из социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 16 ноября 13-летнего школьника нашли целым и невредимым. Он прятался у друга.

— Следователи установят причины и обстоятельства ухода несовершеннолетнего из учреждения, а так же дадут оценку действиям других воспитанников и должностных лиц администрации, — говорят в ведомсте.

Напомним, подросток убежал из школы после первого урока, даже не надев куртку. Его искали полицейские и волонтеры. Ориентировки распространяли в соцсетях.