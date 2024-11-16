СК проведет проверку после побега подростка из реабилитационного центра в Иркутске

Пропавший в Иркутске 12 ноября подросток сбежал из социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 16 ноября 13-летнего школьника нашли целым и невредимым. Он прятался у друга.