СК проведет проверку после побега подростка из реабилитационного центра в Иркутске

Пропавший в Иркутске 12 ноября подросток сбежал из социально-реабилитационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 16 ноября 13-летнего школьника нашли целым и невредимым. Он прятался у друга.
— Следователи установят причины и обстоятельства ухода несовершеннолетнего из учреждения, а так же дадут оценку действиям других воспитанников и должностных лиц администрации, — говорят в ведомсте.
Напомним, подросток убежал из школы после первого урока, даже не надев куртку. Его искали полицейские и волонтеры. Ориентировки распространяли в соцсетях.