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В Башкирии простились с погибшим на СВО 19-летним Владиславом Брезицким

В Кумертау похоронили 19-летнего военнослужащего.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 ноября, в башкирском городе Кумертау простились 19-летним гранатометчиком Владиславом Брезицким, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Олег Астахов.

Как рассказал чиновник, в этом году Владислава призвали на срочную службу. В армии он заключил контракт. 31 октября погиб при исполнении служебных обязанностей.

— Больно осознавать, что мы теряем лучших сыновей Отечества. Однако важно понимать, что только сильные и смелые мужчины смогут победить врага, — написал Олег Астахов.

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