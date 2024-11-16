В Башкирии простились с погибшим на СВО 19-летним Владиславом Брезицким

Сегодня, 16 ноября, в башкирском городе Кумертау простились 19-летним гранатометчиком Владиславом Брезицким, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Олег Астахов.
Как рассказал чиновник, в этом году Владислава призвали на срочную службу. В армии он заключил контракт. 31 октября погиб при исполнении служебных обязанностей.
— Больно осознавать, что мы теряем лучших сыновей Отечества. Однако важно понимать, что только сильные и смелые мужчины смогут победить врага, — написал Олег Астахов.
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