«Я сделала несколько уколов, чтобы хоть как-то выйти на сцену!» Певица Наталья Подольская шокировала признанием после концерта в Новополоцке

Увы, в этот раз выступление на сцене в Новополоцке далось Наталье, по ее собственному признанию, очень и очень непросто. Еще вылетая из Москвы в Беларусь, певица почувствовала себя нехорошо — у нее буквально защемило шею, боль была просто адская, до слез из глаз!