«Я сделала несколько уколов, чтобы хоть как-то выйти на сцену!» Певица Наталья Подольская шокировала признанием после концерта в Новополоцке

Уроженка Могилева Наталья Подольская шокировала поклонников неожиданным признанием после своего не менее неожиданного выступления в Новополоцке. Впрочем, обо всем по порядку.
Певица Наталья Подольская в родной Беларуси выступает, к печали своих многочисленных фанатов, не так часто. Зато любой приезд певицы в Беларусь не остается без внимания, вот и рано утром в пятницу, 15 ноября в сторис соцсети певицы промелькнул вот такой снимок.
Сначала был интригующий ночной снимок. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Геолокация, которую проставила Наташа, говорит сама за себя: Новополоцк, припорошенный первым снежком. Фолловеры стали тотчас гадать и буквально теряться в догадках: зачем Наталья приехала в нефтяную столицу Беларуси?
Очень скоро все прояснилось: певица приехала, чтобы выступить на открытии 20-го фестиваля «Хали-Хало».
Певица приехала, чтобы спеть несколько своих хитов. Фото: личная страница Глеба Лапицкого в соцсети.
Артистка поделилась признанием: почти три десятилетия тому назад она была участницей этого певческого конкурса и заняла тогда почетное второе место!
Много лет назад Наташа была в Новополоцке конкурсанткой. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Увы, в этот раз выступление на сцене в Новополоцке далось Наталье, по ее собственному признанию, очень и очень непросто. Еще вылетая из Москвы в Беларусь, певица почувствовала себя нехорошо — у нее буквально защемило шею, боль была просто адская, до слез из глаз!
Резкая боль случилась еще в Москве. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Певица, приехав на площадку, мужественно репетировала. Она призналась: перед тем, как выйти на сцену, ей пришлось даже колоть себе уколы, мазать обезболивающую мазь.
Певица мужественно репетировала и готовилась к выходу на сцену. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Увы, помогало это не сильно…
Пришлось пользовать лекарствами. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Но сцена, как часто признаются артисты, единственное место, где любая боль отступает. «По-настоящему меня вылечили вы, мои дорогие зрители!», — призналась Наталья Подольская белорусам, которые сидели в зрительном зале.
Так произошло и в этот вечер: в какой-то момент адская боль без следа исчезла!
Сцена и зрительская любовь лечат. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Певица исполнила сразу несколько своих хитов, а в какой-то момент призналась: определенная высокая нота в одном из треков дается ей только тогда, когда публика в зале соответствующая: теплая и потрясающая.
Артистку искупали в аплодисментах. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Поклонники забросали Наталью цветами, искупали в овациях.
Зрители долго не отпускали певицу со сцены. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Увы. Но обратная дорога в Москву из Новополоцка тоже не обошлась без форс-мажоров: самолет по каким-то причинам отменили, певица с коллективом приняла решение ехать на машине.
Увы, обратная дорога не обошлась без форс-мажора. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Но судя по соцсетям певицы, эти небольшие бытовые накладки нисколько не омрачили радости Наташи от встречи с белорусскими поклонниками.
Ранее мы писали о том, что белоруска Арина Соболенко буквально сразила Париж своими модными луками (здесь про это).