Суд оштрафовал белоруса на 20 тысяч рублей за убитую в Беловежской пуще косулю

Дело было передано в суд, который своим вердиктом оштрафовал нарушителя на 500 базовых величин, что, по состоянию на 16 ноября 2024 года, составляет 20 тысяч белорусских рублей. Кроме этого, ему запрещено охотиться на протяжении двух с половиной лет, а оружие — охотничий карабин — изъято.