Суд оштрафовал белоруса на 20 тысяч рублей за убитую в Беловежской пуще косулю

57-летний житель Каменецкого района заплатит 20 тысяч рублей за убитого в Беловежской пуще самца косули.
Как рассказали в прокуратуре, житель Каменецкого района в июле 2024 года вышел на охоту в угодьях Беловежской пущи, недалеко от деревни Хвояновка. Охотился мужчина по путевке, которая давала право на добычу кабана. Однако, как установили правоохранители, фигурант произвел отстрел самца косули европейской.
«При выяснении мотивов такого поступка охотник пояснил, что не придал значение виду животного, указанного в разрешении и обозначенного руководителем охоты», — отметили в прокуратуре.
Охотник еще в ходе предварительного следствия погасил нанесенный окружающей среде ущерб: 4,8 тысячи белорусских рублей.
Дело было передано в суд, который своим вердиктом оштрафовал нарушителя на 500 базовых величин, что, по состоянию на 16 ноября 2024 года, составляет 20 тысяч белорусских рублей. Кроме этого, ему запрещено охотиться на протяжении двух с половиной лет, а оружие — охотничий карабин — изъято.
Ранее мы писали о том, что работа сразу всех сервисов прокатных самокатов приостановлена в Минске (здесь рассказываем про это подробнее).