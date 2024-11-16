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Умер режиссер Александр Панкратов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Александр Панкратов умер в возрасте 78 лет, сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова (04.09.1946 — 15.11.2024)… Приносим соболезнования родным и близким Александра Андреевича», — говорится в сообщении.

Как уточняется, церемония прощания и похороны пройдут 18 ноября на Востряковском кладбище.

Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. В 1968 году окончил операторский факультет ВГИК, работал оператором на телевидении по 1974 год. Среди его работ — документальные фильмы: «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы», а также анимационный фильм «Голубой щенок».

Кроме того, Панкратов в 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИК.

Поставил полнометражные игровые фильмы: «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)», «Путешествие автостопом».

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