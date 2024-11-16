Умер режиссер Александр Панкратов

Панкратов родился 4 сентября 1946 года в Москве. В 1968 году окончил операторский факультет ВГИК, работал оператором на телевидении по 1974 год. Среди его работ — документальные фильмы: «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы», а также анимационный фильм «Голубой щенок».