Уроженка Могилева певица Наталья Подольская не смогла вылететь из Беларуси в Москву из-за отмены рейса в российскую столицу. Как мы писали ранее, Наталья, которая не так часто приезжает в Беларусь с концертами, приятно порадовала своих белорусских поклонников неожиданным приездом в Новополоцк. Здесь Наталья Подольская выступила на открытии 20-го фестиваля «Хали-Хало». Однако на обратной дороге случился форс-мажор: Наталья сообщила о том, что рейс из Беларуси в Москву, на который у нее и членов ее коллектива были билеты, не состоялся.