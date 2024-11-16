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Омским школам не хватает более 300 учителей

Дефицит кадров постепенно сокращается.

Источник: Комсомольская правда

Департамент образования Омска опубликовал свежие данные о потребности школ города в педагогах. Омским учреждениям образования на сегодняшний день не хватает 302 педагога.

По-прежнему наиболее востребованы учителя математики — их ждут в 58 школах. В 39-ти не хватает учителей английского языка, в 31 — педагогов начальных классов.

В целом в школах востребованы все специальности, однако стоит отметить, что дефицит педагогических кадров за последнее время сократился вдвое. Ранее, в апреле 2024 года, в омских школах не хватало 696 педагогов.

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