Омским школам не хватает более 300 учителей

Департамент образования Омска опубликовал свежие данные о потребности школ города в педагогах. Омским учреждениям образования на сегодняшний день не хватает 302 педагога.
По-прежнему наиболее востребованы учителя математики — их ждут в 58 школах. В 39-ти не хватает учителей английского языка, в 31 — педагогов начальных классов.
В целом в школах востребованы все специальности, однако стоит отметить, что дефицит педагогических кадров за последнее время сократился вдвое. Ранее, в апреле 2024 года, в омских школах не хватало 696 педагогов.