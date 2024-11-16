В четырех районах Москвы заработали новые выделенные полосы

«Выделенные полосы позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Новые выделенки появились в трех округах Москвы, их общая протяженность — более 1,5 км», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.