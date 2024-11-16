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В четырех районах Москвы заработали новые выделенные полосы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы, которые помогут автобусам и электробусам ходить регулярнее, появились в четырех районах столицы. Об этом сообщается на сайте правительства и мэра Москвы.

Источник: Российская газета

«Выделенные полосы позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Новые выделенки появились в трех округах Москвы, их общая протяженность — более 1,5 км», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как сообщается на сайте, новые выделенные полосы появились в Конькове, Пресненском районе, в Кунцеве, а также в Таганском районе. По ним частично проходит 32 городских и областных маршрута, по которым пассажиры в рабочие дни совершают более 180 тыс. поездок, говорится в сообщении.

На сайте правительства и мэра Москвы пояснили, что в столице с начала 2024 года открыли 28 выделенных полос общей протяженностью около 27,5 км. По ним проходит примерно 200 маршрутов, по которым горожане совершают около 800 тыс. поездок в будни.