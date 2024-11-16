Ушла из жизни известная российская актриса Светлана Светличная

Актриса окончила ВГИК, курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика «Колыбельная». В 1966 году в картине «Стряпуха» снималась вместе с Владимиром Высоцким. В 1973 снялась в роли Габи в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.