Ушла из жизни известная российская актриса Светлана Светличная

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Советская и российская актиса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Ранее отмечалось, что артистка страдала от тяжелых заболеваний внутренних органов.
Зрители помнят Светличную по замечательным ролям в комедийных фильмах, в том числе знаменитой «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Работала актриса со многими известными советскими режиссерами, в том числе Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным.
Актриса окончила ВГИК, курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика «Колыбельная». В 1966 году в картине «Стряпуха» снималась вместе с Владимиром Высоцким. В 1973 снялась в роли Габи в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.
В 1961 году Светличная вышла замуж, ее избранником стал знаменитый советский актер Владимир Ивашов. В браке родились сыновья Алексей и Олег (скончался в 2006 году).
В 1983 году сыграла роль Маши в ленте молдавского режиссера Эмиля Лотяну «Анна Павлова».
Прощание со Светланой Светличной пройдет 20 ноября, ее похоронят на Ваганьковском кладбище. Там же покоятся ее муж Владимир Ивашов и сын Олег Ивашов.