До 0 градусов потеплеет в Иркутске в воскресенье, 17 ноября

17 ноября, в воскресенье, в Иркутске ожидается хороший день для прогулок. Погода благоволит. Днем воздух прогреется до −2…0 градусов. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до −8…-10 градусов, выпадет снег.
По региону синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, ночью в Тайшетском, Чунском районах умеренный снег. Утром на отдельные районы опустятся туманы. Юго-восточный, юго-западный ветер усилится до 5−10 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с.
Столбики термометров ночью упадут до −10…-15 градусов, при прояснении до −24. Днем воздух прогреется до −5 градусов. В Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью ощутимо холоднее: −23…-28 градусов, местами −31…-36. Днем потеплеет до −9.
Напомним, стало известно, какие города Иркутской области потребляют больше всего энергии. Рейтинг опубликовал Иркутскэнергосбыт. Исследование проводилось среди 14 населенных пунктов, а за основу был взят показатель среднего потребления в месяц — 491 кВт*ч.